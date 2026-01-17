Москалькова: Россия и Украина завершили зеркальный обмен посылками для пленных

Стороны при посредничестве МККК передали друг другу по 2 тыс. посылок, заявила уполномоченный по правам человека в РФ

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Обмен посылками для пленных в России и на Украине был завершен, стороны при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) передали друг другу по 2 тыс. посылок. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Второй предмет нашего разговора - это обеспечение процесса по доставке посылок для наших военнопленных и зеркально для военнослужащих Украины, которые находятся сегодня на территории России", - сказала она российским журналистам по итогам встречи с главой МККК Мирьяной Сполярич в штаб-квартире организации в Женеве.

Москалькова напомнила, что речь идет о сборе 2 тыс. посылок с обеих сторон. "На текущий момент доставка этих посылок завершена", - пояснила омбудсмен.