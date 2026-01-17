Москалькова призвала решить вопрос возврата курян и эвакуированных в РФ украинцев

Это необходимо сделать как можно скорее, отметила уполномоченный по правам человека в России

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Вопрос возвращения в Россию удерживаемых в Сумах 12 жителей Курской области, а также эвакуированных в Белгородскую область из зон боевых действий жителей Украины должен быть решен в ближайшее время. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Мы проговаривали организационные вопросы, что нужно завершить вопрос о возвращении сумских, потому что это сумские граждане из Сумской области, так же как и нужно завершить возвращение курских граждан. И разошлись на том, что такой вопрос, в принципе, должен быть решен в ближайшее время", - сказала она российским журналистам по итогам встречи с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич в штаб-квартире организации в Женеве.

Омбудсмен подчеркнула, что вышеуказанные граждане Украины "могут свободно перемещаться, выходить с территории пункта временного размещения, поехать, куда хотят, вернуться сюда или жить у родственников". "Наши региональные уполномоченные постоянно мониторят, посещают их", - добавила она.

В конце декабря Москалькова сообщала, что перемещенные на территорию России из зон боевых действий жители Украины находятся в пунктах временного размещения в Белгороде и обеспечены всем необходимым.

В августе 2024 года в результате вторжения ВСУ в Курскую область и эскалации боевых действий часть местных жителей была насильно вывезена украинскими боевиками на территорию Украины. Так они оказались в городе Сумы. Несколько раз курян при содействии Москальковой возвращали домой отдельными группами через территорию Белоруссии, на сегодняшний день возвращено более 100 человек.