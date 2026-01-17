Москалькова назвала приоритетом возобновление обмена военнопленными с Украиной

Уполномоченный по правам человека в России отметила, что с Киевом ведется непонятный диалог по этому вопросу

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Разблокировка процесса обмена военнопленными между Россией и Украиной представляет собой задачу номер один. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Вопрос номер один сегодня - это разблокировать обменные процессы военнопленными", - сказала она российским журналистам по итогам встречи с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич в штаб-квартире организации в Женеве.

По ее словам, с украинской стороны сейчас ведется непонятный диалог. "Я передала списки тех украинских военнослужащих, которые находятся на нашей территории и которых мы готовы передать", - пояснила омбудсмен. Она отметила, что раньше Украина передавала списки, а российская сторона давала согласие на их возвращение. "Надеемся, что обмены будут возобновлены", - подчеркнула она.

Москалькова добавила, что в настоящее время трудно говорить о возможных сроках обменов, также как и о количестве пленных. "Это настолько сложная тема, что до последнего часа всегда могут быть нюансы, которые могут сорвать процесс или изменить его направление", - пояснила она.

Ранее в пресс-службе МККК сообщили, что Сполярич провела двусторонние встречи с Москальковой и ее украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. По этим данным, обсуждения касались вопросов удовлетворения потребностей военнопленных, гражданских лиц, лишенных свободы, и пропавших без вести.