Сенатор Басюк: новое руководство МО Украины не думает о мире

У украинской стороны есть мотивация и готовность вести вооруженный конфликт "до конца", отметил замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Команда нового министра обороны Украины Михаила Федорова не думает о мире, а прямо заявляет, что ее задача сделать цену конфликта для России неподъемной. Такое мнение высказал ТАСС замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.

Ранее Верховная рада Украины со второй попытки проголосовала за назначение экс-министра цифровой трансформации Михаила Федорова министром обороны. Он отметил в выступлении, что число уклонистов в стране составляет 2 млн, самовольно оставивших части - 200 тыс., а дыра в военном бюджете - 300 млрд гривен.

"Новая команда военного управления прямо заявляет, что их задача сделать цену войны для России неподъемной. Ни о каком мире они не думают. Это, полагаю, критически важно учитывать при планировании дальнейшего хода спецоперации и в переговорном процессе", - сказал Басюк.

По его мнению, у украинской стороны есть мотивация и готовность вести вооруженный конфликт "до конца". При этом за словами о системном кризисе в управлении вооруженными силами, проблемах мобилизации, доверия и дисциплины в армии в тезисах нового министра обороны обозначено "четкое понимание вариантов развития армии и трансформации подходов к войне", считает сенатор. Речь идет, в частности, о приоритетных задачах по развитию беспилотной авиации ВСУ, увеличении дальности средств поражения, поддержке оборонно-технологических компаний и равном доступе к развитию всех украинских предприятий, готовых работать на войну.