Посол РФ в Оттаве: в Канаде нет российских активов

Канадские власти продолжают оказывать целенаправленное давление на своих же бизнесменов, отметил дипломат

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Канадские власти продолжают оказывать целенаправленное давление на своих же бизнесменов, запугивая их за любые контакты с коллегами из РФ. Однако текущие "юридические новеллы" Оттавы представляют собой лишь попытки изъять чужую собственность и принять "грабительские мечтания ЕК", хотя российских активов в Канаде просто нет, отметил посол России в Оттаве Олег Степанов в разговоре с "Известиями".

По его словам, официальная Оттава последовательно и целенаправленно продолжает оказывать давление на собственных экономоператоров, "де-факто запрещая любые формы взаимодействия с российскими контрагентами": предпринимателей запугивают, приравнивая любые деловые контакты с Россией к "поддержке агрессора".

В частности, на рассмотрении сената Канады находится законопроект, который в случае принятия позволит конфисковать без решения суда авуары зарубежных стран за "нарушение мира и безопасности". "Подобные юридические новеллы представляют собой попытки легализовать одностороннее изъятие чужой собственности под политическим предлогом, - подчеркнул российский дипломат. - Они нарушают базовые принципы государственного иммунитета и правовой определенности".

Это, по словам посла РФ, вызывает дискуссии даже внутри местного политического истеблишмента: "Сами канадские власти, похоже, не понимают, есть ли у них в данном контексте что-то, кроме желания. Их, конечно, возбуждают грабительские мечтания Еврокомиссии. Но наших активов в Канаде нет".

Тем не менее в стране "все, конечно, понимают, что "кленовые" санкции - фикция". "Практического эффекта не имеют, эдакое политическое позерство с расчетом на часть внутренней аудитории и демонстрация солидарности в рамках западного русофобского клуба, - обратил внимание Степанов. - В двусторонних отношениях у нас и так глубокая заморозка. Ответственность же за последствия этой недальновидной политики целиком и полностью лежит на руководстве Канады".