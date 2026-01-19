Сальдо назвал манипуляциями утверждения о нежелании мира Россией

По словам губернатора Херсонской области, иногда РФ "ведет себя иногда чрезмерно порядочно"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Европейские политики пытаются запутать свои народы, заявляя, что якобы Россия не готова к мирному урегулированию на Украине. Эти высказывания можно назвать манипуляцией, такое мнение высказал в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Они [страны Европы] будут говорить о том, что Россия не хочет мира. На самом деле это все манипуляция. Манипуляция искусных политиков, дипломатов, которые в эти слова вкладывают свои смыслы для того, чтобы одурачить людей", - сказал Сальдо.

Он добавил, что "Россия ведет себя иногда чрезмерно порядочно", приведя в пример Минские соглашения, когда РФ на протяжении восьми лет пыталась закончить конфликт на Украине дипломатическим путем, а Запад вел подготовку Украины к боевым действиям.

12 января глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Россия должна "продемонстрировать заинтересованность" в мире на Украине. Представитель ЕК Паула Пинью в тот же день заявила, что "однажды ЕС придется вести переговоры с Россией", но считает, что этот момент "еще не настал", так как по мнению Брюсселя "Россия не хочет мира".

15 января президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции Киева. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Кремль согласен с позицией Трампа, что именно Зеленский тормозит мирный процесс по Украине. В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что Россия стремится к долгосрочному миру, обеспечивающему безопасность всех и каждого, и надеется, что на Украине тоже придут к осознанию этого.