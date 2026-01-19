Пушков: ЕС покажет свое бессилие в реакции на приглашение Путина в "Совет мира"

Также глава комиссии по информационной политике СФ отметил, что президент США Дональд Трамп как бизнесмен пытается "монетизировать" внешнюю политику США

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Европа отреагирует на приглашение президента РФ Владимира Путина в "Совет мира" по Газе "смесью негодования и бессилия". Такое мнение высказал глава комиссии по информационной политике СФ Алексей Пушков.

Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, эта возможность изучается, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Администрация президента США Дональда Трампа предлагает, чтобы страны выделили как минимум $1 млрд за постоянное место в этом совете.

"Трамп еще раз доказывает, что играет только в свою игру - и не играет в чужие, причем не особо оборачиваясь на союзников. Можно себе представить, какой будет реакция на приглашение Путина в Европе: смесь негодования и бессилия", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что Трамп как бизнесмен пытается "монетизировать" внешнюю политику США. От Украины он добился сделки по природным ресурсам, от Венесуэлы ему нужен контроль над ее нефтью, а от "Совета мира" он ждет пополнения американской казны, считает сенатор.

"Трудно представить себе, чтобы требование выплаты $1 млрд было применимо к лидерам ведущих стран мира, например, Египта. Его президента Трамп также пригласил в Совет. В случае с президентом Египтом, без которого Совет по Газе будет выглядеть достаточно странным, еще вопрос, кто кому должен заплатить за участие", - также написал глава комиссии СФ.