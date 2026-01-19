ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
Столкновение поездов в Испании
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Захарова назвала политику ЕС анекдотичной

Так дипломат прокомментировала сообщения в СМИ, согласно которым неназванный чиновник ЕС отмечал нехватку чувства юмора у институтов блока, что является недостатком, когда речь идет о донесении до публики европейского послания
Редакция сайта ТАСС
11:44

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на анекдотичность политики Евросоюза. Так дипломат прокомментировала сообщения в СМИ, согласно которым неназванный чиновник ЕС отмечал нехватку чувства юмора у институтов блока, что является недостатком, когда речь идет о донесении до публики европейского послания.

"На мой взгляд, недостаток шуток с лихвой компенсируется анекдотичностью политики ЕС. И без юмора обхохочешься", - написала Захарова в своем Telegram-канале. 

РоссияЗахарова, Мария Владимировна