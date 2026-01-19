Фракция "Единая Россия" встретится с Мишустиным 26 января

Встреча пройдет в рамках подготовки к отчету правительства РФ в Госдуме

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Думская фракция "Единая Россия" встретится с премьер-министром Михаилом Мишустиным 26 января в рамках подготовки к отчету правительства РФ в Госдуме. Об этом сообщил руководитель фракции Владимир Васильев.

"Встреча фракции с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным запланирована на 26 января 2026 года", - сказал Васильев, слова которого приведены в Telegram-канале фракции.

Он отметил, что "Единая Россия" будет первой думской фракцией, которая встретится с Мишустиным в рамках подготовки к отчету кабмина.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отчет правительства РФ состоится на последней неделе февраля - с 24 по 26 число, окончательная дата будет определена несколько позже.