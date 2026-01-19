Дмитриев: Британия и ЕС никогда не признают свои оплошности в стратегии

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами отметил, что такая тактика не является выигрышной

Редакция сайта ТАСС

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Великобритания и ЕС никогда не признают, не анализируют и не исправляют свои стратегические ошибки, в том числе и в территориальном споре с США по Гренландии. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"ЕС/Великобритания делают то, что у них получается лучше всего - риторика и мониторинг ситуации. И они не делают того, что никогда не делали. Не признают, не анализируют и не исправляют свои стратегические оплошности", - написал Дмитриев в Х на английском языке, подчеркнув, что подобная стратегия не является выигрышной.

Как объявил ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, Вашингтон начнет взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии США. По словам Трампа, это решение вступает в силу с 1 февраля. Как уточнил американский лидер, с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%.