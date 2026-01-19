Россия не получала обращений из-за задержания в Италии судна с металлом из РФ

Консульский отдел посольства России в стране продолжает внимательно следить за развитием ситуации

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 19 января. /ТАСС/. Российские загранучреждения не получали обращений по поводу задержания в порту итальянского города Бриндизи (область Апулия) судна и находившихся на борту 33 тыс. тонн металла. Как следовало из сообщения финансовой гвардии Италии (силового подразделения Минэкономики), задержание связано с возможным обходом санкций Европейского союза против России.

"В российские загранучреждения в Италии не поступало каких-либо запросов и обращений ни от итальянских властей, ни от владельцев судна в связи с этим инцидентом. Консульский отдел посольства России в Италии и почетный консул России в Бари продолжают внимательно следить за развитием ситуации, в том числе в части соблюдения прав и законных интересов всех вовлеченных лиц в соответствии с нормами международного права и итальянского законодательства", - говорится в заявлении посольства в ответ на запросы российских журналистов.

Дипломаты отмечают, что разъяснения, представленные итальянскими властями, "носят фрагментарный характер и намеренно ограничиваются под предлогом тайны следствия". "В частности, не уточняется, кто является владельцем судна, под флагом какого государства оно следовало, а также кто являлся продавцом и конечным получателем груза", - указывается в сообщении.

По информации местных правоохранительных органов, судовладельцу вменяется осуществление запрещенной ЕС погрузки в порту Новороссийска в ноябре 2025 года. Также утверждается, что часть судовой документации была подделана, а экипаж якобы отключал судовую систему слежения с целью сокрытия маршрута.