Депутат Аршинова: Молдавия обречена на судьбу Украины

Президент республики Майя Санду действует в интересах других стран в вопросе выхода страны из СНГ, заявила парламентарий

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Молдавия обречена повторить судьбу Украины ради попытки нанести России стратегическое поражение. Об этом заявила ТАСС председатель совета автономной некоммерческой организации "Евразия", депутат Госдумы Алена Аршинова, комментируя решение молдавских властей окончательно выйти из СНГ в ближайшие месяцы.

"Молдова обречена на судьбу Украины ради попытки нанести России стратегическое поражение. Однако поражение пока нанесено только самим европейцам и их последователям", - сказала она.

"Анонсированный ими выход из СНГ в целом подтверждает идею о том, что Санду и ее соратники решительно действуют в интересах других государств, а не в интересах Молдовы и ее граждан", - сказала депутат.