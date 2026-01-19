Лавров проведет пресс-конференцию по итогам деятельности МИД в 2025 году

Вопросы смогут задать представители российской и зарубежной прессы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет большую пресс-конференцию, посвященную итогам деятельности МИД в 2025 году. Вопросы смогут задать представители российской и зарубежной прессы.

На подобных мероприятиях Лавров не только подводит итоги, но и обозначает важнейшие направления работы российских дипломатов на будущий год. Формат пресс-конференции не подразумевает ограничений по времени, зачастую общение с прессой продолжается до 3 часов.

Большая пресс-конференция Лаврова всегда вызывает ажиотаж у СМИ. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая традиционно модерирует мероприятие, в 2026 году на пресс-конференцию зарегистрированы порядка 400 журналистов. А те представители прессы, которые не смогут прийти в пресс-центр МИД, получат возможность посмотреть ее онлайн на сайте МИД России, а также в соцсетях. Синхронный перевод будет осуществляться на английский, французский и испанский языки.

Насыщенная повестка

2025 год был для российской дипломатии очень насыщенным, а 2026 начался без раскачки, с большим количеством событий в мире, требующих внимания отечественных дипломатов.

Наверняка многих журналистов будет интересовать положение дел в российско-американском диалоге, возобновившемся при администрации Дональда Трампа, который ровно год назад заступил на второй президентский срок. Среди других ожидаемых тем - положение дел вокруг Украины, ситуация с Венесуэлой, обстановка на Ближнем Востоке, ожидания от событий вокруг Гренландии, перспективы отношений России со странами глобального большинства, а также недружественными западными правительствами. Впрочем, представители прессы смогут задать абсолютно любые вопросы, порой самые неожиданные.