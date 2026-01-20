Партия пенсионеров намерена выдвинуть 400 кандидатов на выборах в Госдуму

Глава центрального исполнительного комитета Валерий Егоров отметил, что в единый день голосования 2026 года партия также примет участие в выборах высших должностных лиц в пяти субъектах РФ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Партия пенсионеров намерена в ходе выборов в Государственную думу выдвинуть 300 кандидатов по федеральному списку и 100 - в одномандатных округах. Как сообщил ТАСС глава центрального исполнительного комитета партии Валерий Егоров, она также планирует принять активное участие в региональных и муниципальных выборах.

Партия пенсионеров по итогам единого дня голосования 2025 года сохранила право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей.

"Мы планируем комплексную кампанию: выдвижение федерального списка кандидатов численностью 300 человек, участие в одномандатных округах - партия выдвинет 100 кандидатов", - сказал Егоров. "Мы готовы идти в федеральную кампанию и по спискам, и по одномандатным округам, чтобы в Думе звучал голос миллионов пожилых людей, учителей, врачей и ветеранов, всех тех, кто нуждается в помощи и поддержке", - добавил он.

Егоров отметил, что в единый день голосования 2026 года партия также примет участие в выборах высших должностных лиц в 5 субъектах РФ, депутатов заксобраний - в 31 регионе, в выборах в органы власти 10 административных центров субъектов РФ, а также в муниципальных кампаниях.

Осенью 2026 года гражданам России предстоит избрать депутатов Государственной думы девятого созыва, при этом впервые на думских выборах проголосуют жители Донбасса и Новороссии. Параллельно с думскими выборами пройдут выборы в заксобрания 39 регионов, также планируются выборы высших должностных лиц субъектов РФ: в 7 регионах - прямые, в 3 - путем избрания в региональных парламентах.