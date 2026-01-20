Лавров: нынешний генсек ОБСЕ понимает ее катастрофическое положение

Глава МИД РФ назвал Феридуна Синирлиоглу опытным дипломатом

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу понимает, в каком катастрофическом положении он унаследовал пост руководителя объединения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Надежда есть в том, что касается нынешнего генерального секретаря, представителя Турции, господина Синирлиоглу. Он опытный дипломат, и он понимает, в каком катастрофическом, без преувеличения, положении он унаследовал пост руководителя исполнительной структуры этой организации", - сказал он.

"Не знаю, достанется ли ей место в будущих конструкциях евразийской безопасности, Большого Евразийского партнерства. Не уверен, хотя бы потому, что ОБСЕ - это ведь евроатлантическая структура. Когда она создавалась, Советский Союз выступал за то, чтобы её членами, участниками были страны, которые расположены на Западе Евразийского континента. Но эти самые страны нынешнего коллективного Запада настояли на том, чтобы участниками стали Соединенные Штаты и Канада. Получилась евроатлантическая конфигурация по образцу Североатлантического альянса", - подчеркнул Лавров.