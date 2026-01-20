Кремль с сожалением относится к курсу Молдавии на отрицание отношений с Россией

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. СНГ за многие годы подтвердило свою полезность, можно только с сожалением относиться к курсу Молдавии на отрицание каких-либо отношений с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя заявление властей Молдавии о начале процедуры денонсации ключевых соглашений с СНГ.

"Здесь можно только выразить сожаление, СНГ - это интеграционный формат, который за многие годы подтвердил и переподтвердил свою полезность для стран-участниц, это работающий формат, это хорошая площадка, на которой вызревают более продвинутые интеграции", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он констатировал, что в данном случае "можно будет только выразить сожаление, что Молдавия продолжает свой курс на отрицание каких-либо отношений с Россией и с интеграционными процессами".