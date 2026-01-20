Лавров: в США знают об отсутствии у России и КНР планов по "захвату" Гренландии

Глава МИД РФ отметил, что это не вопрос Москвы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия и Китай не имеют планов по "захвату" Гренландии, в Вашингтоне прекрасно знают об этом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы не имеем никакого отношения к планам захватить Гренландию. Я не сомневаюсь нисколько, что в Вашингтоне прекрасно знают об отсутствии таких планов и у России, и у Китайской Народной Республики. Это не наш вопрос", - отметил он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.