Лавров: в США знают об отсутствии у России и КНР планов по "захвату" Гренландии
09:47
обновлено 10:03
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия и Китай не имеют планов по "захвату" Гренландии, в Вашингтоне прекрасно знают об этом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы не имеем никакого отношения к планам захватить Гренландию. Я не сомневаюсь нисколько, что в Вашингтоне прекрасно знают об отсутствии таких планов и у России, и у Китайской Народной Республики. Это не наш вопрос", - отметил он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.