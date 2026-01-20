Лавров рассказал, как Байден делился с Путиным мнением о пути США и РФ

Бывший американский лидер назвал страны двумя великими державами, которые шли по принципиально разным путям развития

Редакция сайта ТАСС

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин, июнь 2021 года © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, как президент США Джо Байден в ходе встречи в 2021 году со своим российским коллегой Владимиром Путиным поделился с ним мнением о различных исторических путях двух стран, выразив уважение к собеседнику как к руководителю многонационального государства. Об этом министр сообщил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Знаете, когда Джо Байден встречался с Владимиром Путиным в июне 2021 года, и начиналась встреча в узком формате, присутствовали только Блинкен (Энтони Блинкен, госсекретарь США в 2021 году - прим. ТАСС) и ваш покорный слуга, и Байден без всяких записок, без текстов произнес вступительную речь", - рассказал Лавров.

Речь Байдена была о том, что США и Россия - две великие державы, которые шли по двум принципиально разным путям развития, сказал Лавров. "США создавались в результате миграции таких полупреступных элементов из Англии, обживались на своей территории, решали "индейскую проблему". Затем были проблемы рабовладения, миграции. И все те, кто приезжал в Соединенные Штаты, начиная с английских переселенцев, все они отправлялись в "плавильный котел" и там "переплавлялись", независимо от своего этнического или иного происхождения, в американцев. И выходили из этого "плавильного котла" с надписью "Права человека" на лбу. Я цитирую президента Байдена в то время", - рассказал Лавров.

При этом Россия осваивала соседние с исконным Московским княжеством пространства не путем подавления и перемалывания народов, а путем соединения с ними, сохраняя их языки, традиции, религию, культуру. Байден отметил, что в итоге Россия стала огромной страной, чье население, вероятно, самое многонациональное на Земле, и где эта многонациональность сохраняется и поддерживается государством.

"Поэтому, сказал Байден, вам непросто удерживать страну, да еще и страну, обладающую ядерным оружием, в состоянии единства. И я уважаю, господин президент Путин, что вам это удается. Это были его слова: "Я не могу представить, что Россия развалится", - заключил Лавров.