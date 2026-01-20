Никонов: Россия решает задачи мировой политики через проведение СВО

На фоне внутренней нестабильности в Европе некоторые лидеры ЕС "уже заговорили о диалоге с Москвой", отметил первый зампред думского комитета по международным делам

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия сейчас путем решения задач специальной военной операции (СВО) решает в том числе задачи мировой политики. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявил первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия").

"Россия <…> выступает как оплот стабильности в современном мире. Мы - центр силы, одна из трех сверхдержав, которые возглавляют мировое большинство, строящее отношения на совершенно других принципах, как и БРИКС, ШОС, СНГ, ОДКБ. И сейчас мы решаем задачи мировой политики, решая задачи специальной военной операции", - сказал Никонов.

Он также отметил, что на фоне внутренней нестабильности в Европе некоторые лидеры ЕС "уже заговорили о диалоге с Москвой". "Хотят - будем с ними говорить. Не хотят говорить - ну что ж, это их дело", - добавил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что Европе сейчас нужно задавать другие вопросы. "Переживет ли НАТО нападение одного члена на другого? Выживет ли ЕС [главы Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен и [главы дипломатической службы ЕС] Каи Калас? И не может ли Гренландия рассматриваться как прецедент присоединения большой территории по соображениям национальной безопасности?" - констатировал Никонов.