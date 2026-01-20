МИД готовит доклад Путину по проблемам с гражданством РФ за рубежом

Глава российского дипведомства Сергей Лавров отметил, что дипломаты готовят доклад с коллегами из МВД и других ведомств

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. МИД России с коллегами из других ведомств готовит доклад правительству РФ и главе государства Владимиру Путину о решении вопроса с подтверждением российского гражданства в диппредставительствах за рубежом. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Готовим доклад в правительство и президенту", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Глава МИД РФ отметил, что дипведомство готовит доклад с коллегами из МВД и других ведомств, проверяет с ними законность получения документов РФ гражданами из других государств.

Ранее Лавров сообщал, отвечая на вопрос журналиста, что МИД России занимается системным решением вопроса с подтверждением российского гражданства в диппредставительствах за рубежом. По его словам, корни проблемы лежат в переходном периоде от Советского Союза к Российской Федерации, когда соотечественники не получили внутренний паспорт, но получили заграничный. Спустя время консульские органы потребовали у них подтверждения гражданства, в том числе внутренние паспорта.