Гатилов: если США возобновят ядерные испытания, РФ будет действовать зеркально

Постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве заявил об этом на первом пленарном заседании сессии 2026 года Конференции по разоружению

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Если США нарушат мораторий на ядерные испытания, Россия будет вынуждена действовать зеркально. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Дипломат напомнил, что после того, как США перешли к практическим шагам по развертыванию ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира, Россия была "вынуждена отказаться от соблюдаемого до недавнего времени добровольно взятого моратория на размещение аналогичных вооружений".

"Такая же судьба может постигнуть и мораторий на ядерные испытания. В случае, если США приведут свои угрозы в действие, то наше государство попросту будет вынуждено действовать зеркально", - сказал он, выступая на первом пленарном заседании сессии 2026 года Конференции по разоружению, которая проходит в Женеве с 19 января по 27 марта.