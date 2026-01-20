Все 12 освобожденных от сбора подписей партий планируют идти на выборы в Думу

Помимо парламентской пятерки - "Единой России", ЛДПР, КПРФ, "Новых людей" и "Справедливой России" - в этот перечень входят "Яблоко", "Зеленые", "Родина", "Гражданская платформа", "Коммунисты России", Партия пенсионеров и Партия прямой демократии

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Все 12 партий, имеющих право участвовать в выборах в Госдуму без прохождения процедуры сбора подписей избирателей, планируют принять участие в предстоящей федеральной кампании. Помимо 10 партий, ранее заявивших о готовности идти на думские выборы, о своем участии ТАСС сообщили также в Партии прямой демократии и партии "Родина".

По итогам единого дня голосования 2025 года право не собирать подписи при регистрации списков кандидатов на выборах в Госдуму сохранили 12 из 20 действующих партий. Помимо парламентской пятерки - "Единой России", ЛДПР, КПРФ, "Новых людей" и "Справедливой России" - в этот перечень вошли "Яблоко", "Зеленые", "Родина", "Гражданская платформа", "Коммунисты России", Партия пенсионеров и Партия прямой демократии.

Обширный фронт работ

Как сообщила ТАСС член бюро президиума политсовета партии "Родина" Татьяна Калегина, в предстоящем электоральном цикле "фронт работ обширен - это и выборы в Государственную думу, и 39 региональных кампаний". "Мы делаем ставку на принцип "везде, где есть наш избиратель". Поэтому планируем по максимуму заполнить одномандатные округа своими кандидатами. Параллельно идет формирование федеральной части партийного списка, куда войдут как известные, проверенные лица, так и новые перспективные кадры", - сказала она.

"Конечная цель любой серьезной политической силы - прохождение в парламент. И мы целенаправленно к этому стремимся. "Родина" идет на выборы не для галочки, а за результатом, чтобы усилить в Государственной думе голос патриотических сил, отстаивающих интересы страны и ее граждан", - отметила Калегина.

Выход из политического анабиоза

Масштабные задачи на предстоящую федеральную кампанию ставят и в Партии прямой демократии. Как сообщил ТАСС генеральный секретарь партии Олег Артамонов, подготовка к выборам в Госдуму уже началась, эту кампанию партия рассматривает как возможность вернуться к активной политической жизни.

"Обязательно планируем [участвовать в выборах в Думу]. Пока что рано раскрывать детали, но мы еще в прошлом году начали активную работу с нашими региональными отделениями по подбору кандидатов, их подготовке к выдвижению, сбору документов и так далее", - сказал Артамонов. "Помимо достаточно очевидной задачи - прохождения в Государственную думу, мы решаем также внутреннюю задачу: оживить работу партии и ее отделений после некоторого политического анабиоза последних нескольких лет", - добавил он.

Артамонов отметил, что программные приоритеты партии остаются неизменными и связаны с развитием механизмов прямой демократии в условиях цифровизации. По его словам, партия выступает за расширение контроля избирателей над деятельностью депутатов, усиление обратной связи между гражданами и депутатами, а также за более широкое использование цифровых инструментов волеизъявления - как на выборах, так и при решении локальных вопросов, в том числе на референдумах.

Экологическая повестка

Намерение участвовать в выборах в Госдуму подтвердили ТАСС и в Российской экологической партии "Зеленые". Партия готовит и федеральный список кандидатов, и кандидатов в одномандатных округах. "Зеленые" намерены получить на выборах от 3% до 5,5% голосов, отмечая в регионах высокий запрос на рост качества жизни и социальную справедливость.

Партия запустила "зеленые" праймериз в регионах, еженедельно ее лидеры проводят встречи с экологическими активистами и молодежью, обсуждая проблемы и формируя партийный список. "Мы делаем ставку на волонтерские сети и локальных лидеров мнений в экологии. Это люди, имеющие реальный опыт экологической работы, разделяющие наши ценности уважения к человеку и природе и идеологию полезной политики, именно они должны представлять зеленую повестку в Думе", - считает сопредседатель партии "Зеленые" Александра Кудзагова.

Концентрировать усилия партия будет в промышленных и урбанизированных регионах. Это не только Москва, Санкт-Петербург и города-миллионники, но и Челябинская, Свердловская, Кемеровская области, Красноярский край. Также ставка будет сделана на регионы, где сильны сообщества активистов.

Свое отличие от других партий, которые периодически занимаются вопросами экологии, "Зеленые" видят "в идеологической последовательности и независимости". "Экология для нас не один из пунктов программы, а системный подход ко всей политике. Наша цель - не запустить экопроект, а оценивать каждое решение парламента с точки зрения его долгосрочного воздействия на среду и качество жизни людей", - констатирует Кудзагова.

Партия "Яблоко" тоже планирует участвовать в думских выборах и по списку, и по одномандатным округам. Как отметили в пресс-службе "Яблока", в нынешних условиях для партии предстоящие выборы являются не только и не столько инструментом борьбы за представительство в органах власти, сколько возможностью "показать обществу политическую альтернативу".

Сбор подписей

Восьми партиям - Демократической партии России (ДПР), партии "За справедливость!", Партии прогресса, Российской партии свободы и справедливости (РПСС), Партии социальной защиты, Казачьей партии, Партии возрождения России и "Зеленой альтернативе" - для регистрации списков кандидатов на выборах в Госдуму, согласно законодательству, необходимо собрать не менее 200 тыс. подписей избирателей, но не более 7 тыс. в каждом субъекте РФ, а также не менее 3% подписей избирателей в одномандатных округах.

О подготовке к выборам ТАСС рассказали в РПСС. По словам руководителя федерального штаба партии по выборам Андрея Богданова, она уже начала подготовку к предстоящим кампаниям. "Мы готовимся ко всем выборам в этом году, в первую очередь к региональным кампаниям по выборам депутатов законодательных собраний. Цели и задачи партии определит съезд, который пройдет перед началом выборного процесса, в мае-июне", - сообщил он ТАСС.

Как отметил в свою очередь председатель ДПР Александр Зорин, партия традиционно стремится участвовать в избирательных кампаниях, в том числе федерального уровня. "До старта кампании еще есть время, окончательное решение пока не принято. Сейчас идут консультации с регионами и на уровне правления партии о форме участия - по партийным спискам или по одномандатным округам. Но мы настроены оптимистично", - сказал он в беседе с ТАСС.

Председатель Партии социальной защиты Владимир Михайлов в разговоре с агентством подчеркнул, что на текущем этапе говорить о перспективах участия в думских выборах преждевременно.

"Пока ни одна партия не собрала необходимое количество подписей для регистрации списка кандидатов на выборах в Государственную думу. Поэтому говорить о том, что мы будем первой партией, которая их соберет, было бы неправильно. Что касается одномандатных округов, то у партии также нет возможности выдвигать своих кандидатов без сбора подписей. Вместе с тем, если появятся кандидаты, как среди членов нашей партии, так и среди тех, кто близок нам по идеям, закрепленным в программе, мы будем готовы их выдвинуть. Принять участие в выборах мы планируем", - отметил Михайлов, добавив, что поддерживать кандидатов других партий ПСЗ не намерена.

ТАСС также направил запросы другим партиям, которым для участия в выборах необходимо собирать подписи избирателей. Ответ, в частности, поступил от председателя Казачьей партии Сергея Колоска, который отметил, что "пока планов выдвижения своих кандидатов на предстоящие выборы у партии нет".

По мнению политолога Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Никиты Ляховецкого, партии, которым предстоит сбор подписей, будут использовать разные стратегии - от выдвижения кандидатов в одномандатных округах до возможных альянсов. "Здесь я не исключаю стратегического альянса или даже слияния партий, близких по духу, например "Зеленой альтернативы" и "Зеленых". Обе партии работают в экологической повестке, поэтому их сотрудничество и кооперация будут понятны избирателям", - отметил он. По его мнению, в итоговом федеральном бюллетене, вероятнее всего, окажется не более 12 партий.

О выборах

Осенью 2026 года гражданам России предстоит избрать депутатов Государственной думы девятого созыва, при этом впервые на думских выборах проголосуют жители Донбасса и Новороссии. Параллельно с думскими выборами пройдут выборы в заксобрания 39 регионов, также планируются выборы высших должностных лиц субъектов РФ: в семи регионах - прямые, в трех - путем избрания в региональных парламентах.