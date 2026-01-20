Путин 21 января обсудит с кабмином вопросы с прямой линии

Совещание с правительством пройдет в формате видео-конференц-связи

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 21 января по видеосвязи проведет совещание с правительством, на котором обсудит вопросы, поднимавшиеся во время прямой линии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"21 января Владимир Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станут вопросы, поднимавшиеся гражданами во время специальной программы "Итоги года с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

С докладами выступят заместители председателя правительства РФ Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко и Марат Хуснуллин, а также министр экономического развития Максим Решетников, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, руководитель Минпромторга Антон Алиханов и статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева.

Также в ходе совещания будет рассмотрен ряд текущих вопросов.