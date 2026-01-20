Посольство РФ в Австрии назвало агитацией восхваляющий Украину спектакль в Вене

Речь идет о постановке "Украиномания"

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 20 января. /ТАСС/. Посольство России в Австрии назвало спектакль "Украиномания", поставленный в одном из ведущих венских театров Volkstheater, политической агитацией, полной набора пропагандистских клише.

"Обратили внимание на театральную постановку венского Volkstheater под названием "Украиномания", в которой вооруженный конфликт на Украине используется как эмоциональный фон для односторонних политических интерпретаций. Воздержимся от художественной оценки данного "произведения", в котором искусство подменяется набором пропагандистских клише. Вместо вдумчивого разговора о трагедии войны зрителю предлагается упрощенная и идеологически выверенная картина, где заранее назначены "виновные" и полностью отсутствует стремление к объективности", - говорится в сообщении посольства в его Telegram-канале.

"С сожалением приходится констатировать, что в данном случае театр используется не как пространство для диалога и осмысления сложной реальности, а как инструмент политической агитации, вдалбливания в умы австрийских любителей театрального искусства ущербных клише и стереотипов. Подобная практика не способствует ни пониманию причин конфликта, ни примирению, ни уважению памяти всех без исключения жертв", - добавили дипломаты.

Они особо обратили внимание на то, что в спектакле "вновь звучат абстрактные обвинения в адрес России, упоминаются "российские бомбы", однако при этом полностью игнорируется тот факт, что с 2014 года киевский режим ведет вооруженный террор против мирного населения Донбасса". "Ни слова не сказано о тысячах погибших мирных жителей, о систематических обстрелах Донецка и Луганска, о детях, чьи имена высечены на мемориале "Аллея ангелов" в Донецке. Создатели постановки предпочитают не замечать украинские военные преступления, многократно задокументированные международными наблюдателями, и тем самым искажают реальный исторический и гуманитарный контекст происходящего", - заключили в посольстве.