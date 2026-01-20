Слуцкий: Европа сама виновата в наступлении эпохи "мира без правил"

Европа добровольно передала свой суверенитет под протекторат США, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Европа добровольно передала свой суверенитет под протекторат США, тем самым способствовав появлению условий, при которых международное право вытесняется "законом джунглей". Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Так депутат прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о наступлении эпохи "мира без правил".

"Кто виноват, господин Макрон, в том, что международное право вытесняется теперь "законом джунглей"? Не только [президент США Дональд] Трамп, который как хороший бизнесмен извлекает выгоду из ситуации. "Мировую шахматную доску" давно перевернула сама Европа, добровольно передав свой суверенитет под протекторат Вашингтона", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Парламентарий также напомнил, что Россия годами предупреждала "и о возможном кризисе европейской безопасности, и об экономических рисках для европейцев от оголтело-русофобской политики Брюсселя". "Но европейские бюрократы только махали санкционной дубиной в запале "двойных стандартов" и, перезаряжая раз от раза парабеллум, снова стреляли себе в обе ноги", - заключил он.