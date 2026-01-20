Встреча Дмитриева, Уиткоффа и Кушнера в Давосе длилась более двух часов
18:43
обновлено 18:58
ДАВОС, 20 января. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Встреча продолжалась более двух часов за закрытыми дверями. Перед входом в Дом США собралась толпа, поэтому для участников переговоров был организован проход в американский павильон через дополнительный вход.