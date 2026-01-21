Эксперт Лыкошин призвал бороться с попытками Запада выдавать русскую культуру за другую

Крупные деятели мировой культуры из Германии, Франции, Японии и США говорят о том, что искусство и политика должны быть разделены, отметил генеральный директор Музейно-выставочного центра "Росизо"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Запад пытается дробить русскую культуру, выдавая ее за другую, и российским культурным деятелям необходимо с этим бороться. Таким мнением в интервью ТАСС поделился генеральный директор Музейно-выставочного центра "Росизо", российский публицист и куратор Иван Лыкошин.

"Во-первых, несмотря на попытки политиков "отменить" русскую культуру <…>, мы тем не менее едва ли не каждый день видим, как крупные деятели мировой культуры из Германии, Франции, Японии и США говорят о том, что искусство и политика должны быть разделены. Мы уже не удивляемся таким заявлениям; скорее удивляемся, почему эта кампания "отмены" все еще продолжается. Но меня больше беспокоит другой момент: в попытках отменить русскую культуру западное сообщество начинает ее дробить и выдавать за другую. Когда, условно, Малевича пытаются представить украинским художником - вот это уже реальная угроза. И с этим, я считаю, России необходимо бороться ответственно и эффективно", - сказал он.

Собеседник агентства назвал "логичным" в данном контексте подход Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина к выставке "Марк Шагал. Радость земного притяжения": в экспозиционных текстах мастер представлен как "русский художник Марк Шагал".

"Это подкрепляется цитатами самого Шагала, который говорил, что гордится тем, что он русский художник, и скучает по России. В общем, сама живопись говорит за себя. И хотя один из главных героев его картин - Витебск, ныне находящийся в Беларуси, мы понимаем, что в момент создания этих работ это была Россия", - уточнил Лыкошин.

По его словам, подобная четкая позиция - это и есть ответ на попытки "перепрошить" восприятие этого автора.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:30.