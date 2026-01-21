Колокольцев во время встречи с главой МВД Кубы отметил прочные связи двух стран

Сохраняется насыщенный график контактов, что свидетельствует о высоком уровне политического диалога и подтверждает союзнический характер двусторонних отношений, подчеркнула официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

Редакция сайта ТАСС

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев © Сергей Бобылев/ ТАСС

ГАВАНА, 21 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провел во вторник в Гаване встречу с кубинским коллегой Ласаро Альберто Альваресом Касасом, в ходе которой отметил прочные связи двух стран в условиях беспрецедентного санкционного давления Запада. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Российский министр отметил крепкие связи РФ и Кубы в условиях беспрецедентного санкционного давления Запада, - отметила Волк. - Сохраняется насыщенный график контактов, что свидетельствует о высоком уровне политического диалога и подтверждает союзнический характер двусторонних отношений, которые приобрели особый, доверительный характер и многие годы сохраняют статус всеобъемлющего стратегического партнерства". "Куба всегда была и остается добрым другом и союзником России в Латиноамериканском регионе", - подчеркнула она.

Официальный представитель МВД России сообщила, что в ходе встречи министры "обсудили актуальные вопросы антикриминальной повестки, оценили состояние и перспективы сотрудничества в правоохранительной сфере". "Глава МВД России обратил внимание на важность достижения целей специальной военной операции на Украине не только для России, но и для нормализации обстановки во всех странах", - добавила она. "В последние годы Украина фактически стала полигоном для латиноамериканского криминала, - отметила Волк. - Ситуация развивается именно в том направлении, о котором Россия предупреждала в начале конфликта: безответственная накачка Украины оружием и наемниками оборачивается появлением новых угроз для всего мира". "В то же время стороны положительно оценили тот факт, что, несмотря на геополитическую обстановку и сложности с логистикой, контакты между МВД России и МВД Кубы развиваются", - сказала она.

"Российский министр констатировал, что мировая проблема наркотиков продолжает оставаться серьезной угрозой общественной безопасности и здоровью наций", - сообщила Волк. "Проводимая рядом стран политика смягчения режима контроля за оборотом наркотических и психотропных веществ одновременно с политизацией правоохранительного сотрудничества приводит к еще большему ухудшению оперативной обстановки в самых "нарколиберальных" государствах, а также проецируется на другие регионы", - сказал Колокольцев, его слова привела официальный представитель МВД. "При этом глава российского ведомства высоко оценил приверженность кубинских партнеров конструктивному сотрудничеству и общность подходов на антинаркотическом треке как в двустороннем диалоге, так и на международных площадках", - подчеркнула она. Волк сообщила, что глава МВД РФ пригласил кубинских коллег на VI Международную конференцию по проблеме распространения идеологии экстремизма, которая состоится в Москве в сентябре текущего года.