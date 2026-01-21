Захарова назвала слова премьера Бельгии о вассале криком ужаса от положения ЕС

Барт Де Вевер говорит о том, что им не осталось ничего другого, кроме как быть абсолютно зависимыми, отметила официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Слова премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера о возможном превращении Европы из "довольного вассала" США в "несчастного раба" в контексте ситуации с Гренландией являются криком ужаса из-за положения Евросоюза, до которого ЕС сам себя довел. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

"В этом смысле то, что сказал премьер-министр Бельгии, является криком даже не помощи, а криком ужаса от того, до чего они себя сами довели. Из чего им предстоит сейчас сделать выбор? Что осталось-то из многообразия? Либо "счастливый вассал", либо "несчастный раб", - констатировала дипломат.

"Он ведь говорит без сарказма. Он говорит, на мой взгляд, с трагической обреченностью, понимая, до чего довела сама себя Западная Европа. Он говорит о том, что им не осталось ничего другого, кроме как быть абсолютно зависимыми. Вопрос только в форме этой зависимости: это рабская форма через принуждение и отъем всего и полное бесправие или частичная ограниченность в правах, поражение в своих правах", - заметила Захарова.

Ранее Де Вевер, выступая на дискуссионной сессии Всемирного экономического форума в Давосе, сказал, что, отступив перед требованиями США отдать Гренландию, Европа "потеряет достоинство" и превратится из "довольного вассала" США, которым она была до настоящего времени, в "несчастного раба".