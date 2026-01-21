Захарова назвала решение о денонсации договоров СНГ суверенным правом Молдавии

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в Кишиневе его уже охарактеризовали как недальновидное

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Решение Кишинева о денонсации договоров Содружества Независимых Государств (СНГ) является суверенным правом страны, но в самой Молдавии его уже охарактеризовали как недальновидное. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Безусловно, решение о начале процесса денонсации базовых международных договоров в рамках Содружества - это суверенное право Республики Молдова. Тем не менее, в самой стране его уже охарактеризовали как очередное свидетельство недальновидности внешнеполитического курса молдавских властей, делающих безоглядную ставку на взаимодействие с Евросоюзом и "обрубающих" многолетние связи со странами и международными организациями на евразийском пространстве. С этим трудно не согласиться", - указала дипломат.

Захарова напомнила, что молдавские власти неоднократно заявляли о намерении, как они это называют, "цивилизованно развестись" с СНГ. "Кишинев уже не первый год самоустраняется от работы в рамках Содружества: не принимает участие в заседаниях его уставных органов, не платит долевой взнос в единый бюджет, выборочно денонсирует соглашения, которые якобы не имеют добавленной стоимости для граждан республики. При этом Молдавия по-прежнему остается участницей порядка 200 международных договоров, заключенных в рамках Содружества и затрагивающих практически все сферы межгосударственных отношений", - отметила она.