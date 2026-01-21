Захарова: деструктивный курс Кишинева "рикошетит" прежде всего по жителям Молдавии

Интересы жителей приносятся в жертву геополитическим устремлениям Брюсселя, отметила официальный представитель МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Деструктивная политика Кишинева в первую очередь "рикошетит" по жителям Молдавии. Горько наблюдать, как некогда процветавшая страна становится территорией бесправия и нищеты, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Деструктивная политика Кишинева "рикошетит" прежде всего по жителям Молдавии, интересы которых приносятся в жертву геополитическим устремлениям Брюсселя. Результат этого антинародного курса виден уже сейчас: некогда процветавшая Молдавия становится территорией бесправия и нищеты. Горько это наблюдать", - говорится в комментарии дипломата.