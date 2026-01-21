Захарова: деструктивный курс Кишинева "рикошетит" прежде всего по жителям Молдавии
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Деструктивная политика Кишинева в первую очередь "рикошетит" по жителям Молдавии. Горько наблюдать, как некогда процветавшая страна становится территорией бесправия и нищеты, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Деструктивная политика Кишинева "рикошетит" прежде всего по жителям Молдавии, интересы которых приносятся в жертву геополитическим устремлениям Брюсселя. Результат этого антинародного курса виден уже сейчас: некогда процветавшая Молдавия становится территорией бесправия и нищеты. Горько это наблюдать", - говорится в комментарии дипломата.