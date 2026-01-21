Захарова напомнила, что Молдавии для выхода из СНГ нужно соблюсти процедуры
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Молдавия, если она решила выйти из СНГ, должна соблюсти соответствующие процедуры. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Необходимо, однако, понимать, что для прекращения членства в СНГ следует соблюсти соответствующие процедуры. Согласно статье 9 Устава СНГ, государство вправе выйти из Содружества, о чем оно за 12 месяцев письменно уведомляет Исполнительный комитет СНГ. После этого будет определена дата, от которой исчисляется этот годичный срок, и запущен процесс инвентаризации договоров и решений органов СНГ, стороной которых является выходящее государство", - отметила дипломат.
По итогам этой работы, добавила Захарова, будут сформированы перечни международных договоров и решений, в которых покидающая организацию страна может остаться и которые прекращают для нее действие. "Таким образом, выход из Содружества не "одномоментный шаг", причем соблюдение установленного порядка - часть международных обязательств Молдавии по отношению к остальным государствам СНГ, а не только к России", - констатировала дипломат.