Захарова напомнила, что Молдавии для выхода из СНГ нужно соблюсти процедуры

Официальный представитель МИД РФ отметила, что для выхода из Содружества государство за 12 месяцев должно письменно уведомить Исполнительный комитет СНГ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Молдавия, если она решила выйти из СНГ, должна соблюсти соответствующие процедуры. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Необходимо, однако, понимать, что для прекращения членства в СНГ следует соблюсти соответствующие процедуры. Согласно статье 9 Устава СНГ, государство вправе выйти из Содружества, о чем оно за 12 месяцев письменно уведомляет Исполнительный комитет СНГ. После этого будет определена дата, от которой исчисляется этот годичный срок, и запущен процесс инвентаризации договоров и решений органов СНГ, стороной которых является выходящее государство", - отметила дипломат.

По итогам этой работы, добавила Захарова, будут сформированы перечни международных договоров и решений, в которых покидающая организацию страна может остаться и которые прекращают для нее действие. "Таким образом, выход из Содружества не "одномоментный шаг", причем соблюдение установленного порядка - часть международных обязательств Молдавии по отношению к остальным государствам СНГ, а не только к России", - констатировала дипломат.