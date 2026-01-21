Захарова: Молдавия полностью зависит от "кредитной иглы" ЕС

Как отметила официальный представитель МИД РФ, Кишинев оказался в катастрофическом социально-экономическом положении

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Молдавия оказалась в катастрофическом социально-экономическом положении, страна полностью зависит от "кредитной иглы" Европейского союза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По сути, социально-экономическая сфера Молдавии сейчас полностью зависит от внешнего, прежде всего еэсовского, финансирования. Страна прочно сидит на кредитной игле Евросоюза", - заметила дипломат.

Она подчеркнула, что текущее "социально-экономическое состояние республики иначе как катастрофическим не назовешь" и привела статистические данные, согласно которым уровень бедности в стране постоянно растет, а дефицит торгового баланса Молдавии стабильно увеличивается.