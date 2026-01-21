Эксперт Ходаренок: у США явно есть секретное оружие

Хвастаться им неразумно, подчеркнул военный специалист

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что у Вашингтона есть вооружения, "о которых никто не знает", неразумно, хотя Соединенные Штаты явно обладают секретным оружием. Такое мнение выразил ТАСС военный эксперт Михаил Ходаренок.

"Силы специальных операций США, несомненно, обладают специальными средствами и используют их в ходе своих операций. Оснащение спецслужб подобными средствами является, по большому счету, большим государственным и военным секретом, потому что весь эффект от применения этих специальных средств заключается в их внезапности. И хвастаться ими, на мой взгляд, не очень разумно", - сказал Ходаренок.

Свое заявление о том, что Соединенные Штаты владеют вооружениями, неизвестными остальному миру, Трамп сделал ранее, отвечая на вопрос о применении США звукового оружия в Венесуэле. При этом глава американской администрации не раскрыл деталей упомянутого оружия.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Глава МИД республики Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией. Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.