Песков объяснил второе за неделю совещание Путина с Совбезом

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что это не связано с чем-то экстраординарным

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин собирает оперативные совещания с Совбезом по необходимости. Чаще всего они проводятся раз в неделю, но график может и меняться, пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На брифинге он сообщил, что 21 января вечером у Путина может состояться такое мероприятие. Кроме того, совещание с постоянными членами Совбеза уже было в понедельник.

"[Еженедельный] график в целом применяется, но при необходимости такие совещания могут собираться в любой момент. Здесь никаких правил на этот счет нет. Это по решению главы государства", - пояснил Песков. "Нет", - ответил он на вопрос, не связано ли это с чем-то экстраординарным.