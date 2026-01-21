В ГД внесли законопроект об усилении профилактических мер для защиты исторической правды

Спецслужбы недружественных стран не прекращают подрывную работу по фальсификации истории России и манипулируют общественным сознанием, провоцируя противоправное поведение, отметил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об усилении профилактических мер по противодействию искажению исторической правды. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Вместе с коллегами внес в Госдуму законопроект, дополняющий Федеральный закон "Об основах системы профилактики правонарушений" новыми положениями. Предлагается усилить профилактические меры по противодействию искажению исторической правды", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.

По его словам, спецслужбы недружественных стран не прекращают подрывную работу по фальсификации истории России и манипулируют общественным сознанием, провоцируя противоправное поведение. Совершенствование системы профилактики правонарушений позволит повысить эффективность мер по защите национальных интересов и традиционных духовно-нравственных ценностей. В том числе это поможет пресекать деструктивную пропаганду, направленную на уклонение от защиты Отечества, считает депутат.

"Формирование у молодежи критического мышления и устойчивости к фейкам укрепляет гражданскую ответственность. Защита Родины начинается с правды - о нашей славной истории, нашем настоящем и гражданском долге каждого из нас", - заключил Пискарев.