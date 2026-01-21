Сенатор Басюк назвал слова Трампа о секретном оружии элементом давления

Президент США известный шоумен и самый эпатажный политик на Земле, подчеркнул зампред комитета СФ по обороне и безопасности

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, заявляя, что у Вашингтона есть вооружения, "о которых никто не знает", играет на публику и оказывает давление на противников. Такое мнение высказал ТАСС зампред комитета СФ по обороне и безопасности Константин Басюк.

Заявление о том, что Соединенные Штаты владеют вооружениями, неизвестными остальному миру, Трамп сделал ранее, отвечая на вопрос о применении Вашингтоном звукового оружия в Венесуэле. При этом глава американской администрации не привел никаких подробностей.

"Дональд Трамп, без сомнения, известный шоумен и самый эпатажный политик на Земле, нередко использующий такие заявления как элемент психологического давления [на противников Соединенных Штатов] и игры на публику. А США, безусловно, весьма продвинутый производитель оружия", - сказал Басюк.

По словам сенатора, исключать появления у США какого-то нового вида вооружения нельзя, однако его применение всегда связано с большим числом технических, тактических и эксплуатационных ограничений. Поскольку речь идет о сложных системах, требующих особых условий боевого использования и обслуживания, о каком-либо массовом применении этого оружия говорить не приходится, отметил он.

"В операции по незаконному похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены, мне кажется, было использовано самое традиционное и эффективное звуковое "супероружие" американцев - шелест зеленых купюр, которыми в результате плановой и рутинной работы американских спецслужб, по всей видимости, были подкуплены члены ближнего круга венесуэльского лидера", - отметил сенатор.