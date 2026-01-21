Захарова поинтересовалась, потребуют ли Дания и Канада у НАТО защитить их от США

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что эти две страны вместе с США являются "породителями" альянса

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию задалась вопросом, намерены ли Дания и Канада обращаться за поддержкой в НАТО в связи с возможной угрозой нарушения их суверенитета.

В своем Telegram-канале дипломат напомнила, что НАТО создали в 1949 году путем подписания Североатлантического договора. Захарова привела цитаты его первой статьи, в которой указывается, что страны - члены альянса должны мирно разрешать международные споры и воздерживаться от применения силы или угрозы ею, в соответствии с целями Устава ООН.

"Как думаете, Копенгаген и Оттава подадут заявку в штаб-квартиру НАТО с требованием их защитить от США? Напомню, Канада и Дания такие же "породители" альянса, как и США, и все они подписали вышеупомянутый договор в один день - 4 апреля 1949 года", - заметила Захарова.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. 17 января Трамп в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Ранее канадская газета The Globe and Mail сообщала, что вооруженные силы Канады разработали план действий на случай вторжения США. Официальные канадские источники при этом заявили, что считают вторжение США на свою территорию маловероятным.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.