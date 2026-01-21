Глава МВД: накачивание Киева наемниками скажется на странах, откуда они приехали

Владимир Колокольцев подчеркнул, что организованная преступность имеет транснациональный характер, поэтому любые геополитические события в мире влияют на криминогенную обстановку в том или ином регионе

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев © Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Накачивание Украины оружием и наемниками неминуемо негативно скажется на криминогенной обстановке в тех регионах, откуда эти наемники приехали. Об этом сообщил журналистам глава МВД России Владимир Колокольцев, находящийся с рабочей поездкой на Кубе.

"Россия неоднократно предупреждала, что накачивание Украины оружием, наемниками, неминуемо скажется в тех регионах, откуда эти наемники приехали, негативными последствиями для криминогенной обстановки. Они, получая боевой опыт, когда-то заканчивая свое участие в боевых действиях, возвращаются к себе на родину, опять находятся в наркокартелях, в организованных преступных группировках и продолжают влиять на криминогенную обстановку в своих регионах", - сказал он.

Колокольцев подчеркнул, что в настоящее время организованная преступность имеет транснациональный характер, поэтому любые геополитические события в мире влияют на криминогенную обстановку в том или ином регионе. "Цель для всех государств мира все-таки обращать на это внимание, потому что рано или поздно они столкнутся с обратной реакцией от своих безответственных действий и поступков. И пример с Украиной, которую фактически сделали полигоном, является лишним тому доказательством", - подчеркнул российский министр.

По словам главы МВД РФ, задача всех правоохранительных органов мирового сообщества - обращать на это внимание и реагировать должным образом на эти вызовы и угрозы.