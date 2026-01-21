Путин освободил Полковникова от должности замруководителя Россотрудничества
19:07
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Алексея Полковникова от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Полковникова Алексея Михайловича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в документе.