Путин освободил Полковникова от должности замруководителя Россотрудничества

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Алексея Полковникова от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Полковникова Алексея Михайловича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в документе.