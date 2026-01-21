Путин подтвердил, что 22 января планирует контакты с Уиткоффом и Кушнером

Президент РФ отметил, что они приезжают в Москву для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подтвердил, что 22 января встретится со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером для продолжения диалога по украинскому урегулированию.

На оперативном совещании с Совбезом глава государства высказался о приглашении России в "Совет мира" и ситуации вокруг Газы, об усилиях Вашингтона по урегулированию на Украине, а также о возможной судьбе замороженных в США российских активов.

"Планирую обсудить все эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым завтра у нас состоятся переговоры, а также с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые тоже завтра приезжают в Москву для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования", - сказал российский лидер.