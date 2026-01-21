Путин, отвечая на вопрос о Гренландии, напомнил, как Россия продала США Аляску

Сумма сделки, которая состоялась в XIX веке, составила $7,2 млн

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что в XIX веке Россия продала США Аляску за $7,2 млн. Таким образом он провел параллель с ситуацией, складывающейся вокруг Гренландии.

"У нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами. В XIX веке, по-моему, в 1867 году, как мы знаем, Россия продала Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты купили у нас, Аляску", - сказал Путин. Он напомнил, что площадь Аляски составляет примерно 1 млн 717 тыс. кв. км. "Соединенные Штаты купили у нас Аляску за $7,2 млн. Надо проверить, конечно, эту цифру, но, по-моему, так и есть", - уточнил президент РФ.

Путин пересчитал уплаченную за полуостров сумму в современные цены. "В сегодняшних ценах, с учетом инфляции за все эти многие десятилетия, эта цифра была бы $158 млн", - уточнил он.