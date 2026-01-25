Песков: США как посредники торопятся в урегулировании на Украине

Представитель Кремля отметил высокую динамику переговорного процесса

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Американцы как посредники в переговорном процессе "гонят по времени и спешат", и их можно понять, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позднюю встречу Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом в Кремле 22 января.

"Идет высокая динамика, американцы как посредники гонят, они спешат, их можно понять", - обратил внимание представитель Кремля в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Переговоры в Кремле состоялись в ночь с 22 на 23 января и завершились глубоко за полночь.