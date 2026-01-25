Посол РФ в Каракасе допустил предательство Мадуро со стороны силовиков

Сергей Мелик-Багдасаров отметил, что известны имена предателей, которые бежали из Венесуэлы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, похищенный вооруженными силами США, мог быть предан сотрудниками силовых структур республики. Такое мнение выразил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала "Россия-24".

"Конечно, многие здешние силовики не сделали то, что могли бы сделать. Если считать предательством то, что происходило здесь задолго до этого события, разумеется, оно было. И мы знаем имена этих предателей, которые бежали из Венесуэлы, которые последовательно, системно работали на американские спецслужбы", - сказал дипломат.

Президент США Дональд Трамп 3 января заявил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп заявляет, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.