В РФ скорректировали положение о подготовке к передаче гостайны другим странам

Документ приняли в 1997 году и с тех пор несколько раз уточняли

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Правительство РФ скорректировало положение о подготовке к передаче сведений, составляющих гостайну, другим государствам или международным организациям. С соответствующим документом ознакомился ТАСС.

Теперь после передачи секретных данных за рубеж ведомства и организации должны направлять в ФСБ "информацию о фактической передаче сведений и копии актов не позднее 30-го дня со дня такой передачи".

Само положение было принято в 1997 году и с тех пор несколько раз уточнялось. В соответствии с ним, чтобы оформить решение о передаче секретных сведений другим государствам или международным организациям, федеральные и региональные органы власти, Росатом и Роскосмос должны выполнить некоторые процедуры и предоставить материалы в правительство РФ. Правила также распространяются на предприятия, учреждения, должностных лиц и граждан РФ, взявших на себя обязательства по сохранению гостайны.

Под передачей гостайны понимается доведение этой информации до уполномоченного представителя страны или организации каким-либо способом, будь то "передача, пересылка, ознакомление, осуществление доступа". С принимающей стороной должен быть заключен международный договор, в котором закрепляются обязательства по защите передаваемых данных.

До сих пор в положении был пункт, регулировавший ситуации, когда "с иностранным государством или международной организацией - получателями сведений ранее не заключался международный договор о взаимном обеспечении защиты передаваемых сведений". В таких случаях в кабмин вместе с остальным пакетом документов нужно было представить предложения о заключении соответствующего договора или дополнении существующего. Теперь этот пункт признан утратившим силу.

Еще несколько поправок, внесенных в положение, носят технический характер.