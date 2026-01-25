Рябков: в мире появилось много необычных вооружений

Военные технологии совершили "невероятный рывок", заявил заместитель министра иностранных дел России

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © The Federal Assembly of The Russian Federation via AP

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Военные технологии совершили "невероятный рывок", в мире появилось множество необычных вооружений, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"За последние годы в сфере военных технологий произошел невероятный рывок", - констатировал дипломат. По его словам, "все больше и больше появляется необычных вооружений".

"Это и средства радиоэлектронной борьбы, и устройства направленной энергии, и боевые лазеры. Да что угодно - вплоть до электромагнитных пушек, рельсотронов и так далее", - привел примеры замглавы МИД РФ. Таким образом он ответил на вопрос о новом оружии, о котором говорил президент США Дональд Трамп.

Говоря о том, есть ли в Москве представление об этом тайном "супероружии", Рябков поделился предположением. "Рискну предположить, что в данном случае речь не идет об оружии массового уничтожения или массового поражения (разные специалисты по-разному используют этот термин)", - сказал он.

"Хотя и в описании обычных вооружений слово "обычные", наверное, пора брать в кавычки", - заметил замглавы МИД РФ, пояснив, что появляются новые необычные вооружения.

"Возможно, в этом наборе появляется что-то дополнительное", - не исключил Рябков.

"Если говорить о вариантах акустического оружия, то его нельзя назвать чем-то новым. В принципе разного рода вариации на эту тему мы слышали и раньше", - отметил замминистра.

