Пушилин: в Константиновке ВС РФ продвигаются в районе ж/д вокзала

Кроме того, армия России двигается у населенных пунктов Бересток, Степановка и Ильиновка, указал глава ДНР
16:25
обновлено 16:52
© Официальный канал главы ДНР Дениса Пушилина в Max/ ТАСС

ДОНЕЦК, 25 января. /ТАСС/. Армия России в Константиновке в Донецкой Народной Республике продвигается возле железнодорожного вокзала. Об этом в своем канале в Max сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Константиновское направление - видим продвижение в самой Константиновке. В районе железнодорожного вокзала", - написал Пушилин.

Кроме того, армия России продвигается в районе населенных пунктов Бересток, Степановка и Ильиновка.

  

