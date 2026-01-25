Пушилин: в Константиновке ВС РФ продвигаются в районе ж/д вокзала
Редакция сайта ТАСС
16:25
обновлено 16:52
ДОНЕЦК, 25 января. /ТАСС/. Армия России в Константиновке в Донецкой Народной Республике продвигается возле железнодорожного вокзала. Об этом в своем канале в Max сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Константиновское направление - видим продвижение в самой Константиновке. В районе железнодорожного вокзала", - написал Пушилин.
Кроме того, армия России продвигается в районе населенных пунктов Бересток, Степановка и Ильиновка.