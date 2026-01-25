Пушилин: ВС РФ улучшили позиции в районе Родинского в ДНР

Группировка войск "Центр" освободила Новопавловку, напомнил глава республики

Редакция сайта ТАСС

© Официальный канал главы ДНР Дениса Пушилина в Max/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись и улучшили позиции в районе населенного пункта Родинское в Донецкой Народной Республике. Об этом в своем канале в Max сообщил глава республики Денис Пушилин.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы фиксируем, что на этой неделе группировкой войск "Центр" был освобожден населенный пункт Новопавловка. Это красноармейско-димитровская агломерация. Также на этом направлении мы фиксируем продвижение и улучшение позиций в районе населенного пункта Родинское", - сказал он.