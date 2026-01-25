Пушилин: войска России продвигаются на краснолиманском направлении
17:00
ДОНЕЦК, 25 января. /ТАСС/. Армия России продвигается на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом в своем канале в Max сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Фиксируется продвижение наших войск непосредственно вблизи Красного Лимана", - написал он.
Кроме того, российские войска продвигаются в районе Коровьего Яра, Александровки, Яровой, Сосновки и Дробышево, рассказал глава региона.