Пушилин: войска России продвигаются на краснолиманском направлении

ВС РФ двигаются около Александровки, Коровьего Яра, Сосновки, Яровой, Дробышево, а также вблизи Красного Лимана, уточнил глава ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин © Егор Алеев/ ТАСС

ДОНЕЦК, 25 января. /ТАСС/. Армия России продвигается на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом в своем канале в Max сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Фиксируется продвижение наших войск непосредственно вблизи Красного Лимана", - написал он.

Кроме того, российские войска продвигаются в районе Коровьего Яра, Александровки, Яровой, Сосновки и Дробышево, рассказал глава региона.