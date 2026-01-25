Рябков: национальная безопасность России гарантирована на 100%

Страну не запугать, подчеркнул замглавы МИД

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россию не запугать, национальная безопасность страны гарантирована на 100%. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В конце концов, это вопросы к администрации США. Я повторяю, что наша безопасность гарантирована на 100%. А если они хотят попытаться нас чем-то запугать или каким-то образом вынудить оправдываться, то ни то, ни другое не получится. Во втором случае - по причине того, что никаких оснований для этого нет", - сказал замминистра, отвечая на вопрос о том, известно ли Москве о каких секретных вооружениях говорил президент США Дональд Трамп.

Заявление о том, что Соединенные Штаты владеют вооружениями, неизвестными остальному миру, Трамп сделал ранее, отвечая на вопрос о применении Вашингтоном звукового оружия в Венесуэле. При этом американский президент не привел никаких подробностей.

Рябков подчеркнул, что у российской стороны "есть серьезная документальная база, описывающая концепции применения ядерного оружия и других вооружений в разных ситуациях".

"Есть военная доктрина, - продолжил он. - И мы действуем, строго сообразуясь как с собственными международными обязательствами, так и со своими потребностями в плане стопроцентно надежного обеспечения национальной безопасности".

